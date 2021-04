Inmortal corporation vuelve a dejar helada a Edurne: “Para mí sois uno de los mejores grupos de baile del mundo”

Si en las audiciones Edurne acabó temblando con su número , en esta ocasión la han vuelto a dejar fría como un témpano, “cada vez que os veo me quedo helada”, ha asegurado, pero “feliz” de verles actuar. Para la cantante son uno de los mejores grupos de baile del mundo, “brutal lo que hacéis”, ha subrayado, “sois la bomba”.

En cambio, a Risto no le han impresionado tanto, “me hubiera gustado que variarais la temática”, ha explicado. Edurne no entendía muy bien a su compañero, ¡cómo no le ha podido gustar! El jurado se ha explicado así, “he visto figuras que nunca antes se han visto en este plató… Hay cosas muy originales, pero se parece demasiado a lo que vimos y en mi caso penaliza”.