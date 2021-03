La brutal, perfecta e inesperada actuación de Inmortal corporation logra el deseado pase de oro de Edurne: "Estoy temblando"

En esta novena noche de audiciones de 'Got talent 2021' ha llegado uno de los momentos más esperados: el ansiado botón dorado de Edurne . La cantante se piensa, y mucho, a quién darle su pase de oro, pero en esta ocasión no ha tenido ninguna duda.

Inmortal corporation han parado el tiempo del teatro con un número de baile espectacular que ha puesto a temblar a la mismísima Edurne . Su perfecta sincronización, su puesta en escena, su fuerza y su inmenso talento se han ganado una de las mejores valoraciones de Edurne que recordamos: "Estoy fría y temblando, nunca he visto nada igual, si pudierais ver cómo me van las pulsaciones... ha sido brutal, sois mis ganadores de 'Got talent".

La actuación de Inmortal corporation que ha dejado fría a Edurne

La actuación de Laura ha sido realmente emocionante, ya no solo por su gran talento cantando lírico, si no por la historia que la ha llevado hasta el escenario de 'Got talent'. Laura es cantante y en una de sus actuaciones en plena calle en la ciudad de Granada una niña muy pequeña se quedó alucinada delante de ella admirando su voz. Era Cloe, la hija del realizador del programa, quien no dudó en animar a Laura a presentarse al programa.