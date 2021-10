Raisa nació en Tánger pero por motivos familiares tuvo que irse a vivir junto a sus padres y su hermana a Barcelona, un lugar en el que se ha visto tremendamente atacada : “Los españoles me discriminan por ser musulmana y me dicen que me vaya a mi país, los musulmanes me dicen que soy una deshonra por cantar con hombres ”.

Al escuchar los primeros acordes de la mesa de mezclas de su compañero el público se ponía en pie al intuir que se trataba de un rap: “¡Vamos!”. Los miembros del jurado no han sido menos y han valorado positivamente el talento de Raisa: “Quiero poner en valor no solo tu mensaje, que es muy necesario, si no también tu actuación, hasta aquí no vienen muchos raperos”. Miss Raisa se lleva tres síes, incluido el de Risto: “Yo soy calvo catalán y también me la suda lo que digan de mí así que tienes mi sí”.