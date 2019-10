El Rumañol emociona a Paz Padilla y al público con su tema 'Ser español': "No es fácil que aplaudan así"

Maximiliano Daniel Nica, más conocido como el “Rumañol” (rumano y español), ha venido a ‘Got Talent 5’ para enseñar a todo nuestro público qué es ser español. Este artista empezó a cantar con 16 años y ha explicado de dónde nació la inspiración de sus letras: “Se metían conmigo por ser extranjero, cada insulto que me decían tenía su rima, las devolvía y alguien me dijo que eso era rap”.