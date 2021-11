Calisabor, o cómo serían Superman, Batman o Wonder Woman si bailaran salsa

Batman, Superman y Wonder Woman , entre otros, lo dan todo bailando salsa, creando un contraste muy dinámico y sorprendente. Aunque lo cierto es que a este grupo de baile no solo se le da bien la salsa , sino que dominan otros estilos musicales.

A Edurne le ha impresionado el movimiento de pies de estos bailarines y pregunta que por qué no han ido a por el súper villano (Risto Mejide). Él reconoce que, aunque no le entusiasma este estilo de baile, no le ha disgustado.