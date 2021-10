Toni Ortiz aseguraba antes de comenzar su actuación que su talento es algo innato: "Esto es algo que hago solo yo y vengo a mostraros un nuevo espectáculo que se llama ' cubiart ". Toni no se equivocaba, lo que él hace nunca antes lo habíamos visto en 'Got talent'...

En unos cubos blancos, Toni ha comenzado a realizar trazos con un pincel y pintura negra, trazos que aparentemente no tenían lógica alguna. Tras unos instantes que se han hecho algo largos, Toni ha terminado su dibujo y se ha dispuesto a colocar los cubos .

Para sorpresa del jurado y de las personas del público, su dibujo no era otra cosa que un retrato gigante de Risto Mejide. El productor no ha disimulado su sorpresa: "Es algo original y único, me ha encantado". ¡Toni Ortiz se lleva tres síes! ¿Qué preparará para su próxima actuación?