David, talento callejero de Cofidis, trae a ‘Got Talent’ su novedoso show: “El David Guetta de la batería”

Dani Martínez no dudaba en valorar positivamente a su paisano: "Has hecho un buen número. Tienes la originalidad de la batería con la música electrónica. Has venido con buena actitud. Para mí, por supuesto, es un 'sí". A él se unían Paula Echevarría y Edurne. Ha sido así como Davicín, a pesar del 'no' de Risto, se marchaba con tres votos positivos.