Jorge Cyrus comparte el casting que hizo para 'GH' cuando tenía 18 años y no era famoso: "Me presenté siendo hetero"

El casting para 'Gran Hermano 19' se ha abierto después de 7 años. Algunas de las personas que ahora son anónimas pueden llegar a convertirse dentro de unos meses en las personas más famosas de la televisión. Eso es lo que le ha pasado a Jorge Cyrus, pero no por salir en 'GH', sino porque se ha transformado en uno de los creadores de contenido más populares de TikTok e Instagram.

Sin embargo, antes de ser famoso, Jorge Cyrus se apuntó también al casting de 'Gran Hermano' para vivir la mayor experiencia televisiva de su vida. Jorge ha comentado que antes de ser influencer se apuntó al programa en tres ocasiones: "Yo me he presentado varias veces a 'GH'. Sí, yo soy más vieja que un loro, me he presentado a 'GH16', 'GH17' y al 'Revolution'. No me cogieron, obviamente".

El influencer ha explicado que le están llegando muchos mensajes para que se apunte de nuevo, pero él ya no puede porque es famoso: "Me decís que me presente... Yo soy una celebridad de redes sociales, no me puedo presentar a un 'Gran Hermano' anónimos cuando me conoce media España porque tengo de anónimo lo que tengo de hetero. Soy la más famosa del lugar".

Tras esto, Jorge ha enseñado a sus seguidores un vídeo de presentación muy divertido que envió al casting cuando acababa de cumplir los 18 años: "Os voy a enseñar el vídeo que envié para que no cometáis errores. Primer consejo, no os presentéis con 18 años. Yo me presenté con 18 años recién cumplidos, literal de 3 días".

En el vídeo que ha compartido el influencer aparece sentado y hablando a cámara mientras se presenta al reality: "Soy Jorge, de Tudela, Navarra. Ahora estoy estudiando segundo de bachillerato y vivo con mi madre, mi padrastro y mi hermano pequeño. Me gustan mucho los tatuajes, irme de compras, hacerme fotos 'hípster', comprarme pantalones muy pitillos y de echarme kilos y kilos de laca. No soporto la fruta, la verdura y el pescado. Tampoco a Justin Bieber y a los pantalones campana".

Después de enseñar el vídeo entre risas, del que se siente un poco avergonzado, ha comentado que tiene más material guardado en su teléfono: "Tengo otros dos vídeos que son incluso peores que este". Tras esto, ha contado cómo fue su experiencia cuando se interesaron por él: "A mí me llamaron de un número súper largo y es que yo grité de la emoción, chillé, salté... Y me fui a Bilbao a hacer el casting presencial".

Jorge ha revelado que se presentó al casting de 'GH' mintiendo sobre su orientación sexual: "Yo en ese momento era hetero, imagínate". El influencer ha confesado que le encanta la idea de que finalmente no le seleccionaran para entrar a vivir a Guadalix de la Sierra: "Obviamente no me cogieron porque no les gusté. Me alegro de que no me cogieran".

Por último, Jorge ha dado una serie de consejos para todo el que se quiera presentar a 'Gran Hermano 19'. "No finjáis algo que no sois y lo digo yo, que me presenté siendo hetero", ha explicado Cyrus echando unas cuantas carcajadas. Después del primer consejo ha continuado diciendo que hay que ser natural: "No forcéis las cosas, vosotros sed vosotros mismos como con un amigo. Cuanto más naturales os mostréis, mejor".