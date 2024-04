El consejo de Pol Badía para el casting de 'Gran Hermano': "Es lo que yo hice"

El catalán le ha recomendado a sus seguidores de TikTok que no se precipiten a la hora de hacer el formulario y grabar el vídeo de su casting porque es mejor que piensen bien qué quieren contar y cómo quieren presentarse antes que prepararlo con prisas : "Lo hacéis tranquilamente y lo mandáis. Yo por ejemplo hice el mío a mediados de mayo. Más vale que hagáis el formulario cuando os apetezca y estéis tranquilos que rápido y mal".

"Si lo hacéis con prisas, después podéis pensar luego que podríais haberlo de otra manera", ha añadido Pol, que no quiere desanimar a los que ya hayan mandado el formulario: "No os preocupéis porque si habéis mandado el vídeo y les gustáis os van a llamar. Sea cuando sea, cuando vean el vídeo, si les gustáis de verdad os van a llamar, así que por eso no os preocupéis".