Gran Hermano, en directo: última hora de las nominaciones

00:03 H Siguen las nominanciones

Buenas noche soy José Comas y ya estoy con vosotros. En el confe, JJ convierte a Nerea en cómplice sobre la entrada en la casa de Luis y Violeta que se harán llamar a Diego y Ainara. Cuando se reúne con sus compañeros, Nerea disimula: "Me han vuelto a preguntar por mi familia". Acto seguido, vídeo en el que Laura está en el foco de las críticas de Daniel, Vanessa y Maica. Las tres féminas no paran de hacerle trajes. Después volvemos al confe y JJ conecta con Maite, que le toca nominar: le da uno a Daniel, dos a Óscar y tres a Vanessa "porque no aporta nada en la casa". Luego es el turno de Óscar que le da uno a Ruvens "por lealtad a Maica", dos a Laura y tres a Maite "por razones obvias".