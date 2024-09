Vanessa, destrozada al descubrir por sorpresa que tiene que abandonar la casa junto a Daniela: "No me lo esperaba"

Daniela y Vanessa son las elegidas por la audiencia para abandonar la casa y pasan a vivir el casa secreta

Vanessa se entera por sorpresa y junto al resto de sus compañeros de la decisión de la audiencia y se queda en 'shock'

El divertido shock de Daniela al descubrir la nueva casa secreta de 'Gran Hermano': "¿Quieres un poleo menta?"

Vanessa, Laura, Daniela y Maite se enfrentaban a la primera expulsión de esta edición de 'Gran Hermano', pero lo que no sabían es que era noche de 'doble expulsión' y que dos de ellas iban a marcharse de la casa oficial para unirse al resto de concursantes en la casa secreta.

Jorge Javier Vázquez conectaba con las cuatro nominadas en la sala de expulsión para comunicar a la primera salvada de la noche, que iba a ser Maite, la que al escuchar su nombre enloquecía por completo de poder volver junto a sus compañeros.

Tras esto, los nervios se apoderaban por completo de las otras tres nominadas y llegaba el momento de conocer el nombre de la primera persona que abandonaba la casa. "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Daniela", entonaba el presentador, momento en el que Laura y Vanessa se abrazaban a ella, que decía sus primeras palabras: "Es una decisión que tengo que aceptar. Me imagino que me han expulsado porque quizás no di el juego que tenía que dar o mi personalidad no era acorde".

Daniela se entera de que no está expulsada y que vivirá en la casa secreta

Pero lo que no sabía Daniela es que la puerta que iba a atravesar de la sala de expulsión, que pensaba que eran sus primeros pasos para ir al plató de 'Gran Hermano' y volver a su vida real, iba a ser para cruzar a una casa secreta, con gente a la que no conocía de nada, lo que le dejaba completamente sin palabras: "Estoy en shock, no sé dónde estoy. Pero, ¿no vamos a plató?"

Dudas que le resolvía Jorge Javier Vázquez al conectar con la casa secreta en directo: "No estás expulsada, a partir de ahora vivirás en esta casa, la casa secreta". Noticia que alegraba completamente a Daniela, la que comenzaba a integrarse con sus nuevos compañeros de concurso.

Aunque pensaban que con la marcha de Daniela estaban a salvo, lo que no sabían Laura y Vanessa es que había una segunda expulsión y que todo seguía en el aire. Ambas volvían a la casa oficial junto al resto de sus compañeros, con los que se reencontraban entre gritos y felicidad de haberse quedado, por lo menos eso pensaban.

Pero Jorge Javier iba a truncar este momentazo, unos minutos después de que ambas se reincorporasen al grupo, las luces de la casa se ponían a modo expulsión y, desde el salón todos iban a escuchar el nombre de la segunda persona que tenía que abandonar la casa durante la noche.

Las lágrimas de Vanessa al saber que tiene que abandonar la casa oficial

La voz de Jorge Javier Vázquez entraba en la casa mientras entonaba "la audiencia ha decidido que debe abandonar la casa..." y daba el nombre de Vanessa, que se quedaba completamente descolocada con esto: "Pero si nos han dicho que estábamos salvadas, estoy flipando".

"Vanesa, lo siento mucho, estás fuera de la casa. No sabiaís que hoy no había una expulsión, si no dos expulsiones, algo que la audiencia no sabía", le decía el presentador y ella afirmaba estar sorprendida con esto y no podía evitar las lágrimas: "En 'shock' es la palabra, no me lo esperaba. Siento pena por no poder seguir viviendo la experiencia ni seguir conociendo a mis compañeros. Para mí esto era muy importante, pero las cosas son así, no pasa nada".

Laura, que se enteraba que había sido también salvada por la audiencia, se mostraba muy emocionada con este momento de su compañera: "No quiero que se vaya, de verdad que no. No se lo merece". Y Vanesa se despedía triste y, entre abrazos, de sus compañeros.