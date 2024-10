José María Almoguera desvela que ha ido a un mediador familiar con su madre: "No acabamos la sesión, la cosa no fue bien"

"Esto no lo pensaba contar pero llegados a este punto lo voy a contar . Mi madre y yo intentamos ir a un mediador para arreglar las cosas pero no fue bien, ni siquiera acabamos la sesión . Fue después de que me convertí en padre y lo hice con la intención de arreglar las cosas con ella, con eso demuestro que yo sí me he preocupado por nuestra relación ".

"A mí me ha dolido que se haya dicho que yo he sido un mal hijo y hasta esta noche ella no lo haya negado, porque eso no es verdad y es duro, yo nunca he hecho nada como para que se elucubre sobre los supuestos problemas que yo le he dado a mi madre".