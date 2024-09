Maica y Laura se sinceran y hablan de Edi y Manu: "Me mirabas con cara de asco cuando iba a hablar con Edi"

Tras los últimos acontecimientos que han sucedido en la casa de 'Gran Hermano', Maica y Laura han decidido acercar posturas e intentar arreglar su relación, ya que desde el principio se han convertido en rivales. El motivo principal por el que han estado 'peleadas' han sido por los chicos de Guadalix de la Sierra.

Maica y Laura se habían fijado en Edi, pero las dos se han sentado y han arreglado la situación. Las dos se han sincerado después de que Edi se ha fijado en la nueva concursante que ha venido de la casa secreta. Violeta y Edi se han mostrado atraídos el uno por el otro, y Laura decidió en su momento alejarse del gallego.

Sin embargo, Laura le ha confesado a Maica que en ningún momento le ha gustado Edi: "Es verdad que es un tío súper majo, pero nunca me ha interesado". Maica se ha sorprendido mucho con la noticia: "Pensé que estabas a 'full' con Edi". Laura le ha comentado que Edi para ella es como si fuese su hermano mayor: "Tiene 15 años más que yo".

Maica le ha señalado que toda la casa pensaba que estaba 'coladita' por el gallego: Se veía todo lo contrario". Por otro lado, Laura ha admitido que cuando entró 'Ainara/Violeta' se sintió molesta de que Edi se acercase a ella: "Cuando entró Ainara, como que hicieron todos 'boom', entonces a mí me molestó también".

A medida que ha ido avanzando la conversación, Maica y Laura se han empezado a reír después de descubrir la supuesta verdad. No obstante, la modelo no ha desaprovechado la oportunidad para decirle a Laura que siempre la miraba mal: "Me decían que me mirabas con cara de asco cuando iba a hablar con Edi".

Laura le ha explicado que eso no era así: "Para nada, además yo no soy celosa. Te miraba así porque eras muy rara". La hija de María José Galera le ha comentado que no entendía el motivo de que limpiase la casa bien arreglada, y por eso, ella la miraba mal: "Te prejuzgué muy temprano".

Laura confiesa que el chico que le gusta no es Edi, sino Manu

"Yo he estado muy cariñosa con Edi y no era el mismo cariño que le daba a Manu", le ha explicado Laura a Maica. La modelo se ha quedado alucinada cuando la hija de María José Galera le ha contado que se siente atraída por el DJ. "Últimamente le he visto mucho ponerse contigo", ha explicado Maica después.

Laura le ha contado a Maica que le ha dicho a Manu que le gusta. Por otro lado, Laura ha sentido que desde que ya no se acerca tanto a Edi, el DJ siempre va detrás de ella: "A partir de ahí venía detrás de mí, como buscándome, a darme un abrazo..." Laura cree que Manu ha estado algo celoso con la situación.

