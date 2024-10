Muere Mayra Gómez Kemp, mítica presentadora del 'Un, dos, tres', a los 76 años

Sin embargo, el mayor varapalo en la vida de Mayra fue el fallecimiento de su marido Alberto Berco en 2021. Llevaba con él 47 años. "Perder a mi marido ha sido lo más duro que me ha pasado. Lo hago por él, pienso en él, digo qué querría él para mí y además sus hijas que me necesitan, yo no les puedo hacer el flaco favor de no estar aquí. Él siempre me dijo que confiaba en que yo iba a estar ahí para ellas por mucho tiempo y a eso me aferro. Yo sigo enamorada de mi marido", revelaba emocionada en la presentación del libro 'El cerebro optimista', del doctor Mikel Alonso. Confesó que seguía pensando que Alberto "ha sido lo más importante de mi vida".