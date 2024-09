Las nominaciones por parejas provocan el derrumbe de Adrián y una lista desconocida para los concursantes

Tras la salida de Daniela y Vanessa de la casa siendo las primeras eliminadas por la audiencia, los concursantes se han enfrentado a otra cosa que no esperaban: ¡unas nominaciones por parejas!

Maica y Óscar : Lo sentimos con todo el corazón porque no hemos tenido tiempo de conocerlo, pero un punto para Diego (Luis) . Dos puntos para Manu (Vulcán) por descarte. Es una persona que es pura luz y sabemos que no va a salir. Tres puntos para Laura (Maica explica que su relación con ella ha cambiado en estos dos días pero necesita un poco más).

Edi y Elsa : Un punto para Ainara (Violeta) porque acaba de llegar y no nos ha dado tiempo. Es un encanto, un amor pero es con la que menos tiempo hemos tenido tiempo de estar. Dos puntos para Diego (Luis) por más de lo mismo. Los tres puntos son para Óscar por afinidad en mi caso (dice Edi y Elsa no está de acuerdo, pero duda mucho en a quién nominar y se queda tal y como estaba).

Violeta y Juan: Un punto para Óscar. Dos puntos para Ruvens porque es con el que menos he tratado (dice Violeta) Me sabe mal porque es una persona que acaba de entrar, no se ha dado mucho a conocer todavía, así que tres puntos para Diego (suma Juan).