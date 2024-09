Óscar revela en la casa de 'GH' que le gusta Ruvens y este reacciona fuertemente: "Creo que me he enamorado. Lo digo súper en serio"

"Es que creo que me he enamorado de éste", le ha confesado Óscar a Maica en un momento dado en la casa de Guadalix de la Sierra. Óscar lo negaba y Maica no daba crédito: "¡Lo has dicho!". "O sea, me lo meten con cultura, interesante, hiperactivo y disléxico. ¿Hola?", bromeaba Óscar. En una conversación del concursante con Óscar y Maica, señalaba que también se lo podían decir a él si querían: "A ver qué pasa".

"Tonterías las justas. Está todo el día diciéndome 'es que no te das cuenta', haciéndose el tonto. Me está intentando hacer el lío, lo he visto venir rápido. Sabe que está nominado y quiere buscar dónde meterse. Yo no voy a ser el circo para que él se quede porque no le he dado ni esta. Además, he sido bastante cortante con él", le comentaba Ruvens a Edi y Maite esta semana.