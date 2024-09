Las hermanas hicieron una primera incursión a la casa y allí conocieron en el 'confe' a Nerea, a la que le gastaron una pequeña broma haciéndole creer que Lucía había tenido algo con Luis. Nerea se quedaba en shock total, sin saber dónde meterse. "¡Que no, que es broma!". "Por favor, no me asustéis", señalaba Nerea. La novia de Luis será la cómplice de las hermanas en su reto.

Además, las hermanas también van a decir que quieren formar familia y que esperan quedarse embarazadas a la vez. Ello dio pie a que Vanessa hablase de sus embarazos: "Yo estaba apunto de parir y esa noche había gala de Gran Hermano. Yo no me la quería perder pero ya empecé con los dolores en mi casa. Aprovechamos una publicidad para salir corriendo al hospital y ya me dijeron que me tenía que quedar ingresada", reveló Vanessa.