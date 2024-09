La actitud de Edi con Elsa que hace alejarse a Violeta: "Ya no me gusta"

Violeta se sincera con Laura a solas sobre lo que no le ha gustado de la actitud de Edi con Elsa

"Me estaba haciendo tilín, pero ya se me ha quitado, yo soy muy radical", aseguraba Violeta

Edi le confiesa a Violeta que piensa de vez en cuando en su exnovia Rosamari: "Aunque no me condiciona en nada, no quiero ser desleal"

Edi y Violeta, conocida en la casa como Ainara, han tenido mucho acercamiento durante los últimos días en la casa, ambos han confesado que se atraen, pero hay cosas de él que chirrían a la concursante, como bien se lo ha hecho saber a Laura durante una conversación de las dos a solas que se ha visto durante el 24 horas en mitele y que puedes seguir a través del minuto a minuto en nuestra web.

Cuando las cámaras conectaban con la conversación entre las dos, Laura le contaba a Violeta una conversación que había tenido con Edi respecto a ver ciertos gestos de cariño de él con otra compañera: "Me ha dicho que Elsa es su amigo y yo le he dicho que una cosa es que la abrace con cariño, como yo puedo abrazarte a ti y otra cosa es eso. Y él dijo que no lo ve así".

"Yo no me enfado porque no le conozco, pero ya no me gusta, la verdad. Cuando veo de alguien que no, ya no", decía Violeta sobre la actitud que había visto de Edi con Elsa en actitud de cariño. "Entiendo que sea cariñoso porque yo lo soy", apuntaba Laura, aunque cree que hay que hacerlo "con más respeto", algo que afirmaba Violeta: "Es que yo soy igual".

"Tampoco le estaba conociendo para algo, pero sí es verdad que me atraía y era un chico que me podría gustar, pero cuando he visto esto ya se me ha quitado. Al principio de conocer a alguien si veo algo que no, ya no, ni siquiera me atrae. Me estaba haciendo tilín, pero ya se me ha quitado, yo soy muy radical", le decía Violeta a Laura para terminar con esta sincera conversación.

Aunque, pese a sus palabras y su momento de enfado, Violeta y Edi, según ha ido avanzando el día han tenido más momentos de acercamiento en los que ella no dudaba en mostrarle cariño.

