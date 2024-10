Vinicius Tobías, exjugador del Real Madrid, descubre que no es el padre biológico de su hija tras tatuarse su nombre

El exfutbolista del Real Madrid y actual jugador del Shakhtar Donetsk, Vinicius Tobias , es noticia por un motivo completamente ajeno al fútbol. El joven brasileño de 20 años decidió tatuarse el nombre de la bebé que esperaba con su expareja, la influencer Ingrid Lima . No obstante, lo que parecía un gesto de amor se transformó en una sorpresa devastadora cuando descubrió que no es el padre biológico de la niña, tras someterse a una prueba de ADN. Este hecho fue confirmado posteriormente por la propia Ingrid a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Como ya todo el mundo sabe, Vinicius y yo hace tiempo que no estamos juntos. Durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maitê no es hija de Vinícius", así decidió Ingrid aclarar la situación a través de una 'storie' en su cuenta de Instagram. “Les pido que dejen de atacarlo, fue mi petición que no asistiera al parto y que no publicara nada sobre Maitê hasta que se hiciera el examen. Vinícius y yo ya nos hemos sentado y hemos hablado amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo", añadió.