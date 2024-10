Lina, amiga de Samuel Luiz, revive entre lágrimas su paliza mortal: le decían "maricón de mierda"

De Catherine, ha expuesto que estaba "agresiva". "Yo me metí -- para tratar de ayudar a Samuel -- y me tiró al suelo, me dijo tú lárgate de aquí que no pintas nada, estoy segura que me lo dijo a mí", ha señalado después de que la acusada afirmase que esas palabras eran para su expareja. Tanto para Catherine S.B. como para Diego M.M. se piden penas de 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento y agravante de discriminación por orientación sexual.