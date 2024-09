Juan descubre que Nerea y Luis son pareja al salir de la casa: "Me he quedado asombrado"

Un duelo que terminaba tras las palabras de Jorge Javier Vázquez : "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Juan ". Luis estaba muy emocionado al estar salvado y Juan contaba cómo se siente al tener que irse: "Es muy complicado estar aquí, yo he sido real en todo momento, me da rabia y me gustaría continúar, para conocerme se necesita más tiempo".

Lo que no sabía Luis es que no estaba expulsado, sino que se iba directamente para seguir concursando en la casa secreta, donde se iba a encontrar con viejos conocidos, con lo que se quedaba completamente descolocado: "¿Esto qué es? No tengo palabras, no me lo esperaba para nada". Como también alucinaba y se mostraba muy contento cuando el presentador le explicaba que "no está expulsado y que este es su nuevo hogar".