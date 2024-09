'Se me olvida', el lanzamiento de Feid y Maisak que revoluciona la casa de 'Gran Hermano'

¡Comienza una nueva semana en ' Gran Hermano ' y la casa está que arde! Pero si hay algo que se viene arriba es el plató cada vez que suena 'Se me olvida' , el trallazo de Feid y Maisak que suena en las galas. Este y más éxitos están presentes en la Playlist Oficial del reality estrella de la televisión. ¡Te contamos todo sobre esta colaboración!

El artista colombiano Feid, multi-platino y nominado hasta nueve veces al GRAMMY Latino , continua con su apuesta por apoyar los nuevos talentos de su tierra, Colombia . Ahora ha unido fuerzas con Maisak para lanzar su nuevo sencillo "Se me olvida", algo que habría dicho Vanessa sobre su marido si hubieran metido en la casa a un italiano... cero pruebas, pero cero dudas.

Maisak ha destacado no solo como intérprete, sino también como compositor, colaborando con artistas como Blessd, Ryan Castro y el mismo Maluma. Su primer sencillo, fue lanzado bajo el sello de la Industria Inc, tras ganar un concurso mundial organizado por The Rude Boyz. El joven samario ha ganado popularidad y respeto, especialmente tras su éxito junto a Feid, que suena sin parar en la casa de Guadalix de la Sierra. Sus seguidores esperan con ansias su próximo lanzamiento, incluido un posible álbum de estudio...