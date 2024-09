Daniela, muy triste por lo que siente hacia Jorge: "Se va y no quiero, es un chico súper interesante"

Daniela ha reconocido que, aunque Jorge haya tenido comentarios inoportunos y una actitud que no ha sido la más adecuada con sus compañeros, ella siente puede hablar de todo con él : "El chico ha tenido fallos, pero noto como que se puede hablar de todo y eso no me ha pasado con ninguno".

Con mucha pena, Daniela ha explicado que no va a poder conocerle más: "Se va y ya no le voy a poder seguir conociendo". Por otro lado, se ha pronunciado sobre el feeling que siente Jorge con Violeta: "Si se va con la rubia de 22 años que se vaya. No me voy a poner a competir aquí con nadie".