Raquel Bollo asegura que no ha vivido las humillaciones de Isabel Pantoja a su hija: "No cuadra. Han vendido a su familia"

Isa Pantoja ofreció una impactante entrevista en "¡De Viernes!", donde recordó su dura infancia

'Vamos a ver' ha hablado con Raquel Bollo, que asegura no haber vivido humillaciones por parte de Isabel Pantoja a su hija

La confesión más dura de Isa Pantoja: ''Me llevaron al ginecólogo para ver si había perdido la virginidad''

El pasado viernes, 18 de octubre, Isa Pantoja ofreció una impactante entrevista en "¡De Viernes!", donde recordó su dura infancia, el deterioro de su relación con su madre, y sus malas relaciones con su tío y su hermano. 'Vamos a ver' ha conseguido hablar con Raquel Bollo, persona muy cercana a la familia Pantoja que vivió muy de cerca todo lo que sucedió durante la infancia y la adolescencia de Isa Pantoja.

"No cuadra nada", ha declarado. "Cuando Dulce se iba de vacaciones, me quedaba yo allí y la que dormía en la habitación con la niña era yo", sostiene. "¡A la niña se la permitían muchas cosas, incluso que tratase mal a Dulce!", ha enfatizado. Raquel nos ha mencionado que nunca escuchó a Isabel hablar mal a su hija, sino más bien al revés, hablar muy bien y adorarla. También ha confesado que Isa Pi no tiene buena relación con su familia a raíz de Marbella pero, anteriormente, fue maravillosa. Respecto a los malos tratos que denuncia la hija de la tonadillera, Raquel Bollo ha afirmado no haber visto eso nunca: "Eso no lo he vivido. Hemos intentado que las cosas se hicieran de buena manera, pero eso ya está en un punto que es inviable. ¡Todos se han equivocado y han vendido a su familia!".

Raquel Bollo incita a Isa Pi a que cuente lo que realmente pasó, ya que "no fue ningún tipo de limpieza"

Pero Raquel no se ha quedado aquí, también ha dado su opinión sobre el traumático testimonio de la manguera y la presunta implicación de su hijo, Manuel Cortés. "Tú, con quince años, no puedes parar nada, lo primero porque tú no estas en medio de la bronca y segundo, porque le llamaron para que acompañase y acompañó a su primo, pero mi hijo no vivió lo que pasó allí". "Lo que ella no cuenta es que su tío fue el que paró aquello, pero las historias contadas de otra manera tienen más morbo", ha añadido. Además, Raquel ha incitado a que Isa Pi cuente lo que realmente pasó y la razón, ya que "no fue ningún tipo de limpieza".

La declaración más dura de Isa Pi: “Me llevaron al ginecólogo para ver si había perdido la virginidad”

Durante la entrevista del pasado viernes, Isa Pantoja reveló que, al empezar a salir con su primer novio, su tío Agustín escuchaba sus conversaciones nocturnas y advirtió a su madre: "La niña habla mucho por las noches, ten cuidado". A raíz de esto, su hermano decidió llevarla al ginecólogo para comprobar si era virgen.

"Voy al ginecólogo con mi hermano y con una pareja de él. Me ven, le dice él que quiere saber si yo he perdido la virginidad, yo tenía casi 17 años", declaró. Isa Pi recordó que el ginecólogo le dijo que no podía hacer eso "por ética" y su hermano la llevó a otro médico. ''Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía que hacer (...) Dice el médico 'efectivamente ya no es virgen', recuerdo a mi madre y es lo único que recuerdo, a día de hoy es muy traumático porque en ese momento yo no entendía'', reveló la hija de la cantante.

Testimonios acusan a Manuel Cortés de ser testigo del episodio del ginecólogo

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, se ha sentido aludido por acusaciones que afirman que fue testigo y cómplice de la ducha que, poco después de confirmar que Isa Pi no era virgen, le habría dado su hermano. Manuel se ha pronunciado en 'Vamos a ver', afirmando que él no tiene nada que ver en esta situación, cosa que Isa Pi ya afirmó el mismo viernes.