Maica le deja las cosas claras a Adrián: "No puedo estar de otra forma contigo porque sigo dolida"

Maica reprocha a Adrián que no le apoyara en los posicionamientos contra Laura

Adrián le explica que quiso protegerla no posicionándose pero Maica no entiende su postura

Tras su conflicto, Maica y Adrián han acercado posturas, aunque lo cierto es que la concursante se ha mostrado inflexible, disgustada y bastante desilusionada con Adrián. Ella le reprocha a él que no la secundara en su enfrentamiento con Laura y él le explica que fue una forma de no emprender otra guerra que le pudiera perjudicar... Pero ¿Serán suficientes las explicaciones de Adrián?

Maica y Adrián han tenido esa conversación. Tras un tiempo en silencio, los concursantes se han sentado frente a frente y a solas en el dormitorio. Él no sabía “ni por dónde empezar”, mientras ella le miraba inquisitiva. Eso sí, ambos coincidían en que el día que han pasado sin hablar ha sido “el peor” que han pasado en el reality.

Reproches cruzados entre Maica y Adrián

“Se me apagó la luz ayer”, decía Adrián, que confesaba a su compañera: “Te eché de menos, no quería ir a hablar contigo porque no quería agobiarte, sinceramente sí que esperaba porque me hacía falta, un abrazo tuyo, pero no te salió, no surgió, no pasa nada”. Sin embargo, el reproche no era unidireccional y Maica replicaba: “Yo también esperaba de ti otras cosas”.

Muy serio y con gesto afligido, Adrián le decía a Maica que se ha dado cuenta de que es "pura", que puede ver a través de ella pero que aún les queda mucho por recorrer: "Sé que aquí, ciertas conversaciones que me encantaría tener contigo, no las voy a poder tener".

Maica le respondía que el día anterior había sido "un cuerpo andante por la casa", se define como una persona "extremadamente sensible" y le explicaba su situación: "Estoy mal pero pienso que soy una afortunada por estar aquí y no puedo ser tan inconsciente de estar llorando todo el día. Lloro, me levanto y sigo porque estoy acostumbrada a hacerlo así, aquí, fuera y ya está".

Sin embargo, no puede evitar sentirse mal con él: "Estoy muy dolida por lo que pasó, me dijiste que no 'dije nada por protegerte' pero sentí que no me hablaste con el corazón, que fue para salir del paso".

Además, no entiende que critique a Laura y luego le dé abrazos, por mucho que la iniciativa partiera de ella: "¿Venimos a criticar a una persona y luego abracito? Es que me quema la sangre, Adrián'. Si vas a decir tal de Laura y luego vas a ir con los abracitos, a mí eso no me va, de verdad"

"¿Si estoy aquí sentado y viene la chiquilla aquí ¿Qué hago? Yo no voy a darle un abrazo", se defendía él; "pues luego no hables mal de ella si le aceptas los abrazos", replicaba Maica.

Polémicas al margen, él le ha prometido que no le va a fallar pero ella lo que quiere es ver cómo reacciona sin fingir, siendo él mismo: "No puedo estar de otra forma contigo porque sigo dolida", le confesaba.