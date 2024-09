Un tenso cara a cara entre Maica y Laura en los primeros posicionamientos termina entre lágrimas: "Esto me duele"

Los concursantes se enfrentan a los primeros posicionamientos de esta edición de 'Gran Hermano'

Los primeros posicionamientos de la edición llegaban a Guadalix y, es que, los concursantes tenían que sincerarse a la cara y decir cuál de los nominados era su elegido para que fuera el que quieren que abandonen la casa esta semana, todo antes de que Lucía se salvase a ella misma tras convertirse en la 'Big Bro' de esta semana.

Los primeros posicionamientos de esta edición de 'Gran Hermano'

Laura, Lucía, Diego y Nerea se ponían en medio del jardín y sus compañeros se iban a ir posicionando durante la noche. Los posicionamientos comenzaban con Violeta, Elsa y Maite dando el nombre de Diego como la persona que prefieren que se vaya de la casa. "Respeto la opiniones", decía él, que aseguraba que intenta hacer lo mejor posible desde el día que entró en el programa.

Tras esto, Ruvens se ponía detrás de Nerea porque "siente que no terminan de hablar tanto". Mientras, Edi afirmaba que, por tema de afinidad, escogía entre los nominados a Lucía: "No es nada personal".

El tenso momento de Maica y Laura que salpica a Elsa

Cuando llegaba el momento de Maica, se posicionaba detrás de Laura y daba sus argumentos: "Lo hago por afinidad, contigo tengo ciertos motivos por comentarios y actitudes que he visto de ti, por lo que no somos muy afines. Como también por comentarios que he visto hacia otras compañeras, creo que cuando se tiene un problema hay que hablarlo con esa persona y no contaminar al resto del grupo".

Palabras que Laura no se esperaba aunque se lo podía imaginar: "Soy una tía con mucha actitud, tengo mucho carácter, pero siempre soy sincera y me gusta arreglar los problemas que pueda haber, lo hago cuando estoy preparada. A veces tengo malas formas de hablar, mis caras pueden ser demasiado expresivas, pero es mi personalidad y no lo voy a cambiar". Como cree que no está de acuerdo con que contamine a otros compañeros.

Momento en el que Maica recordaba que había pasado un malentendido con Elsa: "No me gustó su comentario, me dijo que fijara en ella que yo solita me iba a dar cuenta y yo a Elsa la considero amor y luz". Elsa, por alusiones, explicaba que a su compañera no le gusta la relación que tiene con algunos chicos, pero Laura matizaba sus palabras: "Eso no es así".

Tras esto, Maica continuaba explicando a Elsa que ha habido cosas de ella que no le han gustado nada: "Son cosas que no voy a permitir, me parecen faltas de respeto hacía mí, yo te trato con respeto y pido lo mismo para mí". "Tengo la conciencia muy tranquila, sé que tengo muchos valores que me han dado mis padres", recalcaba Laura.

El posicionamiento de Lucía desata de nuevo la tensión entre Maica y Laura

Pero esto no se quedaba aquí, después que el resto de compañeros continuasen posicionándose, Ion Aramendi preguntaba a Maica y Laura por cómo se encontraban tras este tenso momento y, tras sincerarse, llegaba el momento de que Lucía diera su nombre y era el de Laura, con sus argumentos: "Si me he dado cuenta de comentarios y malas caras que me han hecho decantarme porque no considero esas situaciones apropiadas".

Maica, ante esto quería aclarar una de las situaciones que Lucía decía en su argumento. "Ya me están calentando", decia Laura ante esto y se explicaba ante esto: "Creo que la gente maneja los comentarios a su gusto y estoy flipando. No me lo esperaba, por delante una cosa y por detrás...". Y ambas volvían a reprocharse momentos vividos en la casa de los que pensaban completamente diferente.

"No consigo encontrar la afinidad contigo", se sinceraba Maica con ella, que aseguraba que no es la única que piensa así, aunque prefería dar nombres, y Laura no entendía esto: "No han venido en ningún momento a decir que haya sentado algo mal".

