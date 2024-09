Lucía se entera por Silvia en su reencuentro que Elsa fue quién descubrió su secreto: "Cómo me lo olía"

Silvia era expulsada de la casa oficial , después de que un lapsus en medio de una conversación hiciera que Elsa descubriera el secreto de que ella y Lucía no eran pareja y sí hermanas.

Que Elsa fuera al confesionario y acertase el secreto de ambas hizo que Silvia acabara fuera de la casa oficial y, de nuevo, viviendo en la casa secreta. Algo que esta descubría y prefirió no decir a nadie que había sido ella la persona que descubrió a las mellizas.

"Elsa ha guardado el secreto, está en su derecho de no contarselo a nadie", explicaba Jorge Javier justo antes del reencuentro entre Elsa y Silvia, que pensaba que abandonaba el concurso de manera definitiva e iba a encontrarse con su hermana.

“¿Qué haces aquí? , le preguntaba Lucia muy emocionada al ver a su hermana en la casa de nuevo, a la que corría a abrazar y esta le explicaba que todo este tiempo había esta en la casa secreta: " No me había ido todavía ". Y, ambas se preguntaban qué estaba pasando y por qué estaban de nuevo juntas en la casa oficial: "¿Pero sabes qué haces aquí?".

Silvia le contaba a Lucía que se había encontrado con Elsa antes de verla a ella y que no entendía nada. Y, esta, le dejaba saber que fue Elsa quién descubrió el secreto y fue quién propició su salida: "Lo sé porque me lo han dicho". Lo que dejaba con la boca abierta a Lucía: "Cómo me lo olía".