Elsa responde a la pregunta más esperada en plató tras ser la primera expulsada: "¿A ti te gusta Edi?"

Elsa se enfrentaba a la entrevista sobre su paso por la casa de Guadalix tras ser la primera expulsada

La ya exconcursante contestaba a por qué no le dijo a Silvia y Lucía que ella descubrió su secreto y a mucho más

Las reacciones de los concursantes a la expulsión de Elsa

Elsa se convertía en la primera expulsada de esta edición de 'Gran Hermano' ante la sorpresa de los compañeros, los que no se esperaban que la audiencia no elegiera a la concursante como parte del casting definitivo del programa tras votar entre los 19 concursantes.

Tras abandonar la casa y que sus compañeros se enterasen de su expulsión, Ion Aramendi recibía a la primera expulsada en el plató durante el debate para que se explicase sobre las muchas tramas en las que se ha visto envuelta, como de los motivos por los que le han podido hacer que esté fuera.

Elsa entra al plató de 'Gran Hermano' y analiza su concurso

Elsa, que entraba y se abrazaba feliz a su amiga Saray, pese a asegurar que estaba "tranquila y bien", también dejaba claro que le había sorprendido estar expulsada: "No me lo esperaba. Sinceramente, no sé por qué estoy aquí, he sido yo en todo momento, he sifo feliz y me he llevado bien con todos mis compañeros".

"Igual ha sido mi carácter, que soy muy directa", decía Elsa sobre el posible motivo de ser la primera por la audiencia para abandonar la casa, momento del que podía ver la reacción de la casa al enterarse por Edi de su marcha.

"A Óscar le ha parecido justa" tu expulsión, le decía Ion Aramendi y ella se pronunciaba sobre esto: "Siempre me ha tratado bien, pero cuando ha tenido comportamientos malos con otras compañeras siempre se lo he dicho. Soy una persona muy clara, digo a todo el mundo lo que pienso. De él sí pienso que él es mentiroso, liante, desleal..."

Lo que no se esperaba ella es enterarse por unas imágenes que Manu había dicho de ella que es una de las mayores jugadores y que le importan un comino los demás: "Me choca, no me esperaba que pensase eso de mí, no me lo esperaba de él".

Cuando llegaba el momento de hablar de la expulsión de Silvia después de que ella descubriera su secreto y por qué no dijo que había sido ella se sinceraba: "No sabía que iba a tener esa repercusión y me sentí mal. No hubiera tenido problema en decirlo, no sé por qué no lo hice".

Además, una de las preguntas más esperadas es la de si le gusta Edi, tras la relación tan cercana que ha tenido con él en la casa. "Es un chico que llama la atención, me gustan los chicos fuertes, grandotes, es un chico guapo...", explicaba ella y, pese a repetir en varias ocasiones que "no" le gusta, ante las preguntas de los colaboradores, estos reaccionaban al ver las caras de Elsa mientras respondía a esto: "A ti te gusta Edi".

Las opiniones de los colaboradores a la expulsada

Miguel Frigenti, tras escuchar las explicaciones de la hasta ahora concursante, de lo que ha parecido su concurso, como algunas de sus actitudes que no le han gustado: "No vengas de sincera porque a Violeta le has puesto una cara y luego le has puesto verde en la habitación".

"Has sido muy cruel con los sentimientos de las personas, no has dejado que las relaciones fluyan con naturalidad", eran algunas de las palabras que le dcía Belén Ro, que defendía a Óscar en su conflicto con ella.

Y, Marta Peñate, que le decía lo que pensaba tras ver su paso por la casa de Guadalix: "Me gustaría ser condescenciente contigo, pero tú no lo has sido con la gente de la casa. Me has parecido soberbia, prepotente, altiva y creo que por eso estás aquí". Algo a lo que reaccionaba ella: "Es cierto, la primera impresión que puedo dar es de chula, no te puedo quitar la razón, es mi forma de expresarme".

Su amiga y defensora Saray, que estaba en plató no dudaba en decirle cosas en las que se ha equivocado: "En momentos, te has equivocado en las formas de hablar a tus compañeros, en la forma de expresarte", aunque aseguraba estar "muy orgullosa" de su paso por la casa.

Elsa se despide muy emocionada de sus compañeros

Elsa acababa esta entrevista muy emocionada al conectar con la casa y despedirse de sus compañeros: "Me da mucha pena de no estar ahí con vosotros, gracias por haberme cuidarme tanto. Os quiero mucho".

Cuando la cámara enfocaba a Óscar, ella aseguraba que "le daban ganas hasta de abrazarle" y le decía unas palabras: "No guardo ningún rencor, me alegro de que estés ahí, sé sincero con todos y abréte cómo eres tú".

A Lucía y Silvia también tenía algo que decirles: "Lucía, te pido disculpas porque igual debería haberte dicho cuando tu hermana se fue que había sido yo y a Silvia que no sabía que lo que hice iba a tener la repercusión de que te marcharas y lo sentí".