Así perciben los colaboradores el comportamiento de Manu con Laura: "Le veo muy estratega"

La relación entre Laura y Manu ha estado en boca de todos durante estas semanas de convivencia en la casa oficial de 'Gran Hermano' . La hija de María José Galera ha confesado en más de una ocasión sentir algo más que una amistad por el gaditano, una confesión que Vulcán no se tomó de la mejor manera, ya que no era recíproco.

A pesar de esto, ambos han permanecido muy juntos en la casa y Vulcán no para de darle vueltas a su relación con Laura. Tras la salida de Elsa y unos supuestos gritos del exterior, Manu se acercó a ella para decirle que la relación que tenían ambos era más especial que una simple amistad . Unas palabras que animaron a Laura y le reconfortaron en ese momento.

El comportamiento de Manu ha sido criticado por algunos de los seguidores del programa, pues piensan que quizás el cambio de actitud ha podido ser resultado de una estrategia para permanecer en el concurso y cambiar el parecer del público. Nosotros no hemos dudado en preguntar a los colaboradores de 'Vamos a Ver' por el cambio de actitud de Manu... ¿quieres saber lo que han dicho? ¡Dale Play!

El pasado martes, Jorge Javier comunicaba a Óscar que forma parte del casting final, una noticia que no toda la casa recibió con alegría. Maite fue una de las que no esbozo tan siquiera una sonrisa, y eso llamó la atención de más de uno. Asímismo, Óscar y sus compañeros confesaron que la de Cantabria no había sido capaz de felicitar al concursante después de ser elegido concursante oficial, un gesto que decepcionó al vasco.