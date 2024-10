Manu está empezando a sentir por Laura y así se lo ha hecho ver: "Hace un montón que no me pasaba"

Desde el día que Laura vio a Manu , la concursante tenía claro que el gaditano le gustaba. Y así se lo hacía ver desde el principio, sincerándose con él en todo momento y diciéndole lo que siente desde el minuto uno. Pero Manu Vulcán, según expresaba, no sentía lo mismo que la hija de María José Galera . No obstante, las cosas han cambiado dentro de la casa de 'Gran Hermano'. El joven gaditano de 22 años se desahogaba en el confesionario asegurando que llevaba unos días preocupado por si la gente se piensa que está jugando con Laura.

Pues bien, Manu ha dejado claro que no es así: "Para mí es una de las personas más importantes de la casa y mientras yo esté aquí, otra cosa no pero cuidarla lo voy a hacer a muerte". Además, a Adri le confesaba que se está "rayando por cosas": "Estoy sintiendo ya la calentura por dentro... A bien... pero para mí, mal". El boxeador le preguntaba si le está empezando a gustar "un poquillo". Manu asentía tímidamente.

Y añadía que lo que más le gusta es la forma de ser que tiene Laura: "Hacía mucho que no me sentía así por ninguna niña". Y llegaba el momento de la verdad: los dos se sentaban sobre el sofá y Manu se mostraba nervioso como nunca. De hecho, el vaso se le trastabillaba. "Ya la estás liando, Manuel", bromeaba Laura. "Estoy nervioso", reconocía Manuel.

Y Manu se lanzaba a contarlo: "Me estoy dando cuenta de alguna que otra cosilla. El sentimiento cuando me viene así... me agobia un poco. Es muy raro porque a mí me extraña mucho sentir algo... así... cuando hace un montón que no me pasaba". Laura le recordaba que si ha sido raro para él, que se imaginase para ella que lo lleva sintiendo desde el día que le conoció. Y es que Manu está haciendo caso a su corazón y derribando las barreras que se había interpuesto con Laura.