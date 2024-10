El tenso enfrentamiento entre Silvia y Jorge: "Eres patético y ridículo"

"Y, por cierto, esas cosas que me has dicho, esos insultos, no son muy agradables", se queja él. Silvia le pregunta que qué es lo que le ha dicho y Jorge hace referencia a unos "adjetivos calificativos" que ha tenido hacia él que no le han gustado nada. "Yo no pongo a nadie motes. A parte de la perrada que me hicisteis, no me hables de buen rollo. Me da igual ese perdón. No me interesas, no me interesa hablar contigo", añade él. "Pues, si no te intereso, no me reclames cosas", le dice la hermana por su parte.