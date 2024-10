Gran Hermano, en directo: Óscar hace amigos entre las filas "enemigas"

Anoche, los concursantes jugaron al "Juego de la verdad" y esto generó algunos momentos tensos como el de Luis y Nerea, cuando esta última afirmó no estar enamorada de su pareja. Manu, por su parte, también afirmo que Laura no le gustaba, pero ésta le respondió con otra declaración de amor; "me has tocado el alma antes que la piel".

Por otro lado, parece haber un acercamiento entre los habitantes de la habitación azul, Sobre todo Edi y Ruvens, hacia Óscar. Este acercamiento es visto por algunos como Violeta, como una estrategia, ya que ha quedado claro que Óscar cuenta con apoyos en el exterior.

Sumado a todo esto, los concursantes tienen que superar una prueba semanal que les está resultando complicada, ya que requiere hacer turnos por la noche. La falta de sueño les está pasando factura.

Descubre aquí la última hora de la casa de Gran Hermano.