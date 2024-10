La lacrimógena conversación de Laura y Manu confesando lo que sienten: "Cuanto te abrazo mi niña interior se siente a salvo"

Laura y Manu han tenido el acercamiento definitivo y han confesado lo que sienten el uno por el otro

La hija de María José Galera le ha escrito una carta al DJ y han roto a llorar: "Nunca me han cuidado como lo estás haciendo tú"

Manu está empezando a sentir por Laura y así se lo ha hecho ver: "Hace un montón que no me pasaba"

La relación de Manu y Laura en la casa es cada vez más sincera. En las primeras semanas de 'Gran Hermano', el DJ no se sentía atraído por la hija de María José Galera, pero poco a poco Laura le ha ido conquistando. Los últimos días que han pasado en Guadalix de la Sierra han estado repletos de pequeños tonteos entre ambos.

Ruvens le ha comentado a su amigo Manu si necesita un poco de contacto físico para aclararse más. El concursante le ha respondido con mucha sinceridad: "Si hay algo más va a haber un mínimo de química... Lo que yo necesito muchas veces es cariño. A lo mejor me apetece abrazarla cuando estamos en la cama. A lo mejor me apetece dormir con ella, pero ya es otro paso más".

Por otro lado, Laura le ha contado a Adrián que cada día que pasa en la casa con él, siente más cosas: "Me da mucho miedo y pillarte aquí de una persona..." Adrián le ha señalado que es un problema: "Todo lo que esté en tu mano hazlo. Lo que ya no está en tu mano, tú no puedes hacer nada".

Laura y Manu terminan llorando al leer una carta

La hija de María José Galera ha decidido escribirle una carta a Manu para expresar todo lo que siente por él. "Vaya noche. Tú no me puedes dejar un papel porque me abro", le ha comentado Laura al Súper. La concursante le ha dicho al DJ que le había escrito una carta y Manu se ha emocionado: "Me vas a hacer llorar".

Laura quería leerle el escrito, pero Manu ha decidido ir a la habitación para leerla tranquilamente a solas. Tras esto, Laura se ha sincerado con Manu: "Cuando yo escribo se me apaga la mente y se me abre el corazón. Cuando te vi por la pantalla me llamaste la atención, pero cuando te vi en persona y te vi entrar por esa puerta tuve un sentimiento muy extraño que no había tenido nunca. No sé qué es, pero por días crece y me da mucho miedo".

"A mí nunca me han cuidado como lo estás haciendo tú. Pase lo que pase y seamos lo que seamos, me alegro mucho tenerte en mi vida. Soy una persona muy intensa, el tiempo nunca me ha importado, siempre he ido rápido. Contigo el tiempo me importa, y mucho", le ha contado Laura.

Por otra parte, la hija de María José Galera ha explicado que le está gustando que estén yendo despacio "porque es como mejor salen las cosas". Por último, Laura le ha confesado una cosa muy importante que ha hecho llorar al DJ: "Cuando te abrazo mi niña interior se siente a salvo y eso nunca me había pasado".