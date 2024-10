Jorge Javier no da crédito ante la petición de Daniela y Maica durante su nominación en pareja: "¡Con lo que yo tengo encima!"

Los concursantes han tenido que formar parejas para las nominaciones con consecuencias drásticas: uno se salvaría y el otro quedaría nominado. El resultado: dilemas, dudas y sobre todo, indecisiones. Pues bien, Maica y Daniela es la pareja que más ha sufrido estas nominaciones, puesto que las dos son grandes amigas y no tenían nada claro qué hacer al respecto.

"Elige tú" , le ha llegado a decir Daniela a Jorge Javier, en un momento de tensión e incertidumbre. "Con lo que tengo yo encima, que Daniela, no lo sabes... el día que te conozca vamos a necesitar años", respondía el presentador, sin dar crédito a la propuesta y petición que acababa de recibir por parte de las dos.

Antes de eso, Daniela alegaba que ella sería la nominada ya que Maica es más sensible . "No es justo. Las dos nos merecemos estar aquí. Las dos somos sensibles", subrayaba la ingeniera química, negando con la cabeza una y otra vez y señalando que ella sería la nominada.

"Que elija el público" , era la otra propuesta de Daniela y Maica, siendo denegada de nuevo por Jorge Javier. "Os ponéis las dos como nominadas", bromeaba el presentador. "No, eso tampoco", decía Maica, dejándonos un momentazo. Y les daba un ultimátum: "Si no tomáis una decisión, quedáis las dos como nominadas".

Maica rompía a llorar: su amiga había quedado nominada y eso sería difícil de olvidar para ella. "Tía, lo voy a pasar muy mal", señalaba Maica, negando todo el rato con la cabeza. "Tú has salido muchas veces nominada", añadía. "Si el público me quiere, me va a querer igual si salgo de nuevo nominada", aseguraba Daniela.