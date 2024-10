La madre de Luis tiene claro lo que le diría a su hijo: "Le tiraría de los pelos"

Luis, Violeta y Nerea entraron a la casa con un gran secreto y una enorme misión. El triángulo amoroso que componían no debía ser descubierto por los demás concursantes de la casa, un deber complicado. A pesar de ello, los tres fueron capaces de ocultar su historia hasta que fue reveleda por el programa. Aunque la relación entre Violeta y Nerea parece haber mejorado, la historia de amor entre Luis y Nerea pende de un hilo.

Jorge se mostró muy afectado tras el gesto que las gemelas tuvieron con él en las nominaciones. Sin embargo, su reacción para algunos colaboradores no es entendible: "no hay que ser tan sensible".