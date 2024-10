La decepción de Silvia tras ser la expulsada de 'Gran Hermano': "Me ha sorprendido"

Lucía, destrozada tras la marcha de su hermana de la casa de 'GH': "No se lo merecía..."

Los defensores de los nominados de este jueves han seguido la expulsión desde el confe: la reacción de Violeta al salvarse Edi

La tensión estalla como nunca entre Lucía y Silvia: "¡Estoy harta de ti, tienes que madurar!"

Silvia ha sido la expulsada definitiva de 'Gran Hermano'. Así se lo ha comunicado Jorge Javier Vázquez durante la gala que ha tenido lugar este jueves, tras pronunciar la mítica frase del programa: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Silvia!". Antes de eso, Nerea se salvaba ante Silvia y Edi, que vivían un duelo frenético en la sala de expulsión y en manos de la audiencia, soberana y clave en el concurso. Además, esta misma semana, Daniela y Adrián se salvaban de la nominación.

Las palabras de Silvia mostraban sorpresa absoluta: "Me ha sorprendido por un lado. Pero por otro lado, no sabía si esta sensación de tranquilidad era precisamente porque me quedaba o porque no era algo tan bueno... sino porque podía estar tranquila por mi paso por el concurso. Puedo estar contenta y voy a ver a los míos".

Además, Jorge Javier Vázquez preguntaba a la ya exconcursante de la casa de 'Gran Hermano' por qué creía que le audiencia ha decidido expulsarla: "No lo sé, Jorge. Al final, creo que al igual que hay gente que no me quiere dentro, hay gente que no me quiere aquí, entonces... no sé por qué".

Y es que, a lo largo de toda la semana, la hermana de Lucía ha repetido en más de una ocasión que se quedaría aunque fuese una de las candidatas a salir: "Tenía sensaciones de tranquilidad y sensaciones buenas. Pero ya hoy o ayer no sabía si eran sensaciones de quedarme o de todo lo contrario". La cara de decepción de Silvia era total, en shock por completo tras lo duro que significa para ella salir a estas alturas del programa. Y lo que es peor: dejar sola a su hermana Lucía.

Lucía, totalmente hundida