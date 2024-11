Javi y Vanessa se enfrentan a los rumores de infidelidad y aclaran su distanciamiento

Corren rumores de crisis entre Javier y Vanessa. De hecho, el matrimonio que se dio a conocer en la casa de 'Gran Hermano', no se habla. Así lo confirmaron ellos mismos en una de las galas del reality. Mucho se ha hablado estos días días sobre el motivo por el cual la pareja estaría atravesando esta crisis y hay quien apunta a una supuesta infidelidad por parte de él. Ha llegado el momento de que aclaren qué sucede entre ellos y lo hacen en '¡De viernes!'.

Marta Peñate cuenta al programa que, el día en el que anunciaron en un debate de 'GH' que Javi no tenía opciones para la repesca del formato por haber abandonado, el público le vitoreó y abucheó a Vanessa y que ella le llegó a decir "eres un sibilino y luego en casa la vamos a tener". "Del amor al odio, a veces, solo hay un paso", responde Javi cuando le preguntan por el motivo de su separación. Pero cuando los colaboradores le piden más detalles al respecto, el exparticipante de 'GH' da algunos motivos.

Javi desvela los motivos por los cuales se ha distanciado de Vanessa

Javi apunta a la presión mediática como uno de los motivos que les ha separado a él y a Vanessa como pareja: "Disfrutamos mucho, nos gusta estar aquí con vosotros, pero hay mucha presión en redes. A Vanessa le doy el consejo de no leer y yo también admito que no está siendo fácil la vuelta". Sobre la supuesta infidelidad, Javi lo niega: "¿Tú me ves a mí cara de eso?", responde ante la delicada pregunta. Entonces ¿de dónde salen estos rumores y por qué ella no lo niega? Es entonces cuando Vanessa entra en plató.

El cara a cara de Javi y Vanessa en '¡De viernes!'

Tras un frío reencuentro, Vanesa insiste en preguntarle a Javi sobre su supuesta infidelidad, pues asegura que le llegan rumores del supuesto affaire de su marido con alguien (no le dicen con quién) en las instalaciones de Mediaset: "Yo le creo, pero me crea una desconfianza. Obviamente, si no tengo pruebas, no puedo acusar a una persona". Después, Vanessa carga contra Marta Peñate y asegura que no está celosa de un supuesto acercamiento entre ella y su marido. Además, se pregunta quién ha podido empezar ese rumor y con qué intención.