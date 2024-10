Elsa reacciona a la confesión de Edi sobre ella cuando salga de la casa: "Me la comeré a besos"

Tras estas reflexiones, Edi ha ido un paso más allá y ha compartido con Ruvens lo que realmente siente respecto a la primera expulsada de la edición: “ ¿Tú crees que Elsa podía sentir algo por mí? Nunca me dijo nada, nunca me transmitió nada. Como salga el jueves la como a besos y le digo que se quede hablando conmigo un cacho grande y arreglamos todo lo que haya que arreglar”.

Después de abrirse con su amigo, Edi volvió al confesionario, esta vez en solitario. “Me gustó muchísimo volver a ver a Elsa. Me dio mucha rabia ni tocarla, ni darle un abrazo, ni decirle nada. Me queda la duda de si Elsa sintió algo por mí y yo no me di cuenta”, ha compartido.