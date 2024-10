Daniela y Lucía se enfrentan a Luis y le echan en cara su nominación: "Me has decepcionado"

Daniela se enfrenta a Luis por haberle nominado con tres puntos

Las nominaciones de este jueves han dejado la casa muy tocada. Un giro inesperado, una nominación directa y una salvación de última hora han descolocado a los participantes, que no dudan en comentar sus impresiones y en reaccionar a la noche tan movidita que han pasado. Mientras que el equipo rosa lamenta haber quedado tan expuesto ante la audiencia (están nominados Vanessa, Javier, Daniela y Lucía) Adri confiesa no fiarse de Jorge. Pero todo este "piki piki" era una olla a presión que no tardó en explotar.

El enfrentamiento entre Daniela y Luis

Daniela está muy decepcionada con algunos de los puntos que ha recibido por parte de sus compañeros, tal y como hemos podido seguir a través del minutado de este jueves. No se esperaba la nominación de Ruvens y cree que este le ha utilizado. Cree que actúa por estrategia porque "tiene miedo de salir a la palestra": "Por no tener mis puntos ha jugado con mis sentimientos. Me la ha clavado por detrás y no lo reconoce". Pero si hay alguien que ha decepcionado a Daniela, ese es Luis. De hecho, Lucía comparte esta decepción con Daniela (a la melliza le dio dos puntos y a Daniela tres).

En medio de este ambiente de crispación, era cuestión de tiempo que todo saltara por los aires y una mirada de ella ha sido el detonante: "Chico, si estoy mirando no es por ti. Yo no soy tu pareja. Soy una persona extraña. A mí no me vas a tratar como la tratas a ella. Conmigo, ¡cuidado!". Ante esto, Luis no se ha quedado callado y se han enzarzado en una discusión: "Tú a mí no me vas a decir cómo tratar a mi pareja. Yo la trato como una reina y tú no te vas a meter". Es aquí cuando Daniela ha aprovechado para tachar a Luis de "maleducado, falso y estratega".

Lucía se siente decepcionada con Luis

Daniela le echa en cara a Luis que estuviera contando garbanzos para calcular sus nominaciones y que haya comentado en alguna ocasión que se quería marchar de la habitación: "Coge tus cosas y vete", le dice. Luis se defiende diciendo que ella no es nadie para decirle lo que tiene que hacer. Pero este no ha sido el único reproche que le ha caído a Luis por su nominación. Poco después de su rifirrafe con la colombiana, la melliza ha querido reprocharle al novio de Nerea lo que ha hecho: "Me has decepcionado". Luis se siente mal y le promete que no va a cambiar su actitud con ella.

