La frase de la madre de Violeta contra Edi llega a Guadalix: "Es más simple que un pedo"

El pasado martes Violeta y Edi disfrutaron de su tan esperada hora sin cámaras . Y, aunque en Guadalix todo eran ganas y risas, en plató no todos estaban igual de emocionados, especialmente Laura, la madre de Violeta , quien no dudó en mostrar su descontento con el gallego. "Es más simple que un pedo" fue una de las frases que dedicó al concursante que está robando el corazón a su hija.

Una frase que, durante la gala de este jueves, ha llegado a la casa. Después de comunicarles la lista de nominados, Jorge Javier ha pedido a los concursantes que prestaran muchísima atención. El presentador ha anunciado que iba a mostrarles una frase dirigida a uno de ellos. Eso sí, no ha desvelado ni quién la había pronunciado, ni a quién iba dirigida.

"¿A Edi?" , ha lanzado de pronto Maica. "¿Por la coñ* del 'Pedi'?", ha continuado. Sí, ha acertado. Pero no en el motivo. La madre de Violeta le reprochó su comportamiento en los momentos previos a la hora sin cámaras y no tuvo problema en expresar todo lo que sentía.

Algo que, por cierto, no ha pasado por alto Yaiza, la hermana de Edi. En su primera vez en nuestro plató, la defensora del gallego no ha dudado en decirle las cosas claras a Laura, madre de Violeta. "Creo que se debería hablar con un poco más de empatía y de educación, no se deberían decir las palabras que dijiste porque la familia que estamos fuera también sufre", le ha recriminado.