El irónico zasca de Marta Peñate a Silvia tras su salida de 'Gran Hermano': "O sea que eras protagonista y no lo sabíamos"

Marta Peñate se mostraba contundente: "Vemos el 24 horas. Tú y tu hermanas estáis maquillándoos todo el día. No intentes hacernos ver que solo ponemos imágenes vuestras en donde os maquilláis". Silvia se abría paso: "Se han quedado con eso, pero hemos aportado mucho más. Yo he expuesto muchos temas , como el del Big Bro, que a nadie le importaba y luego le importaba a todo el mundo. Vaya...".

La colaboradora de Telecinco y pareja de Toni Spina le daba un irónico zasca en ese preciso momento: "O sea, que tú eras protagonista y no lo sabíamos" . Silvia volvía a reiterar sus palabras: "No lo sé, pero sí que sé que he expuesto muchos temas en la casa, como el tema de la comida". Además, recordaba que ha sido la concursante que menos tiempo ha estado en la casa y menos tiempo ha tenido para conocer a sus compañeros. "Bastantes temas he expuesto y a la cara", apuntaba la exconcursante.

No iba a ser el único zasca que iba a recibir la hermana de Lucía. Belén Ro aseguraba que Silvia sabía todo el tema de Nerea y Luis cuando todavía estaba la doble identidad en la casa de 'GH' y no dijo nada: "Estás aquí porque no te has mojado". Silvia repetía de nuevo que su tiempo en la casa oculta fue mayor que el del resto. "De 42 días, tres o cuatro ni te has movido", apuntaba, por su parte, Marta Peñate.