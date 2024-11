Claudia Martínez explica el motivo de su ingreso hospitalario: "Me quedo a dormir, os iré actualizando"

"Ha salido todo superbien. La doctora es la mejor, os lo juro, y todo el equipo me ha cuidado muchísimo. Me encuentro fenomenal. Hoy me quedo a dormir aquí. Os iré actualizando y en unos días hacemos un preguntas y respuestas", le ha dicho a sus seguidores, para los que ha compartido esta foto en la que se la puede ver, ya intervenida, en camilla y con la vía intravenosa, pero con muy buena cara.