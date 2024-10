La madre de Violeta afirma estar del lado de Vanessa: "Quiere que mi hija no lo pase mal"

Edi ya no oculta que Vanessa no es santo de su devoción. El gallego ha asegurado que el comportamiento de la cantante dentro de la casa de 'Gran Hermano' le molesta cada día más. Además, Edi defiende que Vanessa tiende a protegerse en las nominaciones utilizando a su marido como escudo, un comentario que sin duda dolió a la concursante.

Durante los posicionamientos de la pasada semana el conflicto entre ambos estallaba. "Realmente, de todos los compañeros, la persona que me sobra es él", añadía la mujer de Javier refiriéndose a Edi. "Lo que no soy es hipócrita. Es una persona que utiliza según le convenga las cosas y que no me aporta nada. Es la única persona que me sobra". Además, le daba un zasca mencionando a su pareja Javi: "Se ampara en él".