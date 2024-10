Maica tiene una especial conexión con el italiano Tomasso, pero descubre que se ha besado con otra: "Es un cucaracho"

Maica ha llegado a 'Grande Fratello' y se ha fijado en Tomasso, uno de los concursantes italianos

Tomasso y Maica han tenido una fuerte conexión desde el primer momento, pero ella ha descubierto que se ha besado con María Victoria

Así ha sido el viaje de Maica a Italia para comenzar el intercambio: "A ver qué me tienen preparado Roma y los italianos"

Maica se sorprendía mucho cuando, estando en el confesionario de su casa en Italia durante unos días, conectaba con Jorge Javier Vázquez, al que aseguraba que está muy contenta con su llegada a ‘Grande Fratello’ de intercambio. Pero también iba a contar al presentador la conexión especial con uno de los concursantes, Tomasso, que ha resultado ser un "cucaracho", como ella misma aseguraba.

La conexión entre Maica y Tomasso en sus primeras horas en Italia

Maica ya está en Italia. El pasado domingo Ion Aramendi le daba la noticia: había sido la elegida para disfrutar del clásico 'Intercambio'. La murciana está pasando unos estupendos días en la casa de 'Grande Fratello' en Roma y, aunque ya se había visto cómo había ido su viaje hasta la ciudad del amor, este martes se ha visto por fin cómo ha sido su entrada a la casa.

Desde que Maica ha llegado a la casa de 'Grande Fratello', los concursantes se han revolucionado con su llegada. La concursante ha cogido la lejía y ha comenzado a limpiar todas las estancias de la casa de los italianos para acabar con todos los microbios. No hay duda de que Maica se ha integrado perfectamente a la convivencia.

Sus primeras horas han dado para mucho. Y es que ha habido uno de los concursantes italianos que ha llamado su atención. Su nombre es Tomasso y, tal y como le ha descrito la propia Maica, es "alto y guapo" y le ha hecho sentir "una energía que hacía tiempo que no notaba con un chico".

Mientras Maica ha estado limpiando el baño, Tomasso se ha acercado a ella para hablar. Los dos han tenido conexión desde el primer momento y se han llevado muy bien dentro de la casa. "Hablamos un poquito en italiano", le ha dicho Maica cuando le ha visto aparecer.

La modelo le ha preguntado al italiano cómo se decía lejía en su idioma. Los dos se han acercado a una de las cámaras del baño y Maica le ha pedido el Súper de allí que le comprase más lejía para desinfectar. Tomasso no ha podido evitar reírse ante las ocurrencias de la concursante.

"Tiene las manos como un señor de un rancho. Tiene una mirada limpia, no le veo un cucaracho", ha explicado Maica en el confesionario. Tras esto, Tomasso se ha puesto manos a la obra y ha limpiado el baño junto con Maica. "Estás más guapo con eso en la mano", le ha comentado la modelo.

Tomasso se ponía vergonzoso y Maica no ha parado de reírse: "No te pongas nervioso Tomasso. Me hace reír que para mí eso es muy importante". Tomasso le ha dicho a Maica que era muy tímido, pero ella le ha hecho desfilar como si fuera un modelo en medio del baño.

Las palabras de Maica a Jorge Javier desde el confesionario de la casa de 'Grande Fratello'

Jorge Javier le preguntaba por esto y si "hay algún cucaracho entre los italianos" y ella apuntaba a Tomasso: "No hay suerte, esta tarde me he enterado de que se ha besado con María".

Italiano del que Maica no negaba que le gustase ante la pregunta de nuestro presentador: "El chico es muy guapo y tiene unos ojazos, no lo sé, tengo que conocerle más"

"Me hacía reír, me caía bien, tengo que tantear a ver por dónde sale", decía ella, que no entiende la actitud de él tras besarse con su compañera: "Me dice que tiene 31 años y que no compaginan bien”.

Además, ponía al día de la situación a Jorge Javier de lo que está pasando en la casa: “Luego está Javier, que el pobre me da una pena… es todo lo contrario a Tomasso, me recuerda un poco a mí. No me gusta, que no me parece un cucaracho”.