Alma Bollo llama indignada a 'VAV': "No entiendo esa inquina. A mi madre le digo las cosas en casa"

La hija de Raquel Bollo ha entrado en directo a 'Vamos a ver' para aclarar lo que se ha dicho de ella

Alma Bollo se ha dirigido a Alexia Rivas por sus declaraciones sobre ella

Mucho se ha hablado en los últimos días de la mala relación que hay entre Raquel Bollo y sus hijos con Isa Pantoja. Según han contado Alexia Rivas y Carmen Borrego, sus desencuentros en 'Supervivientes' habría sido continuos y la hija de la tonadillera habría salido del plató compungida en más de una ocasión.

Alma Cortés ha entrado en directo por teléfono este jueves en 'Vamos a ver' para defenderse y dar su versión de lo sucedido, enfrentándose a Alexia Rivas por sus últimas declaraciones en el plató.

Tras agradecerle a Joaquín Prat su forma de referirse a ella, Alma se ha defendido: "Me parece que simplemente por ser Alma Bollo la realidad se anula y me echáis contra los leones. De verdad que yo no he hecho nada más que no entrar. Puedo tener mi opinión porque soy una persona que pienso por mí misma y que yo sea hija de, que mi madre sea mi madre, que mi hermano sea mi hermano, mi tía, mi prima o mi abuelo... eso no significa que yo tenga que tener el mismo pensamiento, yo tengo el mío. Nunca me he sentado a hablar de nadie", ha comenzado.

Alma ha aprovechado su intervención para dirigirse directamente a Alexia Rivas: "Cada vez que la escucho alucino con la propiedad que habla sobre mis vivencias, mis sentimientos o mis relaciones cuando no tiene ni idea. Lo único que te pido es que la inquina que tienes hacia mi persona la dejes a un lado y seas objetivo. No puedes decir que nunca he querido a mi prima porque tú no has estado en nuestra vida", ha explicado.

Alma Bollo: "Después se habla mucho de la salud mental y no sabéis lo que he pasado yo a raíz de 'Supervivientes"

Además, Alma ha dado más datos sobre su relación con Isa Pi: "Mi relación con mi prima se rompe en 'Supervivientes'. No no digo que no la entienda a ella, yo entiendo que su relación conmigo se rompa porque era su novio. También hay que entender que mi relación se rompa porque es mi madre y yo la defiendo a ella".

"Yo en mi casa le puedo decir a mi madre lo que me parece bien o lo que me parece mal, pero yo lo hago en mi casa y no soy ni mejor ni peor. Ella también me dice lo que le parece bien y lo que le parece mal, pero lo hacemos de forma privada. Por eso no entiendo esa inquina todo el rato", ha continuado.