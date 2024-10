Las reacciones de la casa tras la salida de Maica: desde las lágrimas de Adrián hasta las duras críticas de Ruvens

Adrián y Óscar, los más afectados: sus lágrimas en el confesionario de 'Gran Hermano'

Ruvens ha confesado que se arrepiente de no haber cambiado a Lucía por Maica cuando usó el poder del intercambio y la tacha de "hipócrita"

Así ha sido el viaje de Maica a Italia para comenzar el intercambio: "A ver qué me tienen preparado Roma y los italianos"

La salida de la casa de Maica ha dejado un vacío en muchos de los concursantes. Y en otros, no tanto. Sin duda, Daniela lo sufrió más que nadie, siendo la primera en saber la noticia y dejándonos un auténtico drama en el confe entre ella y la ahora concursante de 'Grande Fratello'. Otros como Óscar también han lamentado su marcha. Sin embargo, Ruvens y Edi parece que se han alegrado de que la modelo ya no esté entre ellos...

Y es que Óscar, a pesar de que no atravesaba el mejor momento de su relación con Maica, expresaba en el confesionario lo apenado que se había quedado: "Que no esté ella es duro para mí. Lo bonito del día a día era verla. Pero sin ella, no sé que hago aquí". Y se emocionaba: "En estos años nunca me había pasada que quiera tanto a una persona".

Adrián es otro de los que se desahogaba en el confesionario dejando claro de que es, sin duda, el más afectado tras la marcha de de Maica: "Llevo dos horas sin ella y ya la echo de menos". En la casa también mostraba su tristeza a los concursantes, asegurando que le daban ganas de tirarse en la cama y quedarse ahí todo el día.

Las críticas de Ruvens y Edi

Ruvens, sin duda, estaba en la otra cara de la moneda. El cineasta señalaba que le había parecido "como la m*****" cómo se había despedido Maica: "Me ha parecido una declaración de intenciones no despedirse de ninguno de nosotros". Además, se veía al concursante visiblemente afectado porque de él, en concreto, no se había despedido: "No lo ha hecho. Ya veo por dónde va...".

Un Ruvens que hablaba sobre esto con Edi: "El jueves se le puede nominar, eso lo sabes, ¿no?". Edi confesaba que si lo tiene que hacer, lo hará, y le recordaba a Ruvens que es algo que se lo venía avisando desde hace tiempo: "Tarde o temprano vas a tener conflicto con ella...". Tampoco les había gustado que se despidiese así de Vanessa, cuando había tenido algún roce con ella en la casa, y la tachaban de "hipócrita". También se llevaba un zasca Adri, que aseguraban que su despedida había sido de "ñoño".