La conversación más sincera y tensa entre Manu y Laura: "Te noto distante, ¿cuántos besos me has dado estos días?"

Manu decide hablar las cosas con Laura tras unos complicados días entre ellos

"Noto que, muchas veces, dependes mucho de lo que te puedo decir yo y... eso me agobia", confesaba el Dj a la concursante

En el 24 horas de 'Gran Hermano' hemos podido ver cómo Manu y Laura han tenido una sincera conversación, en la que él ha querido decirle lo que piensa sobre lo que está pasando entre ellos y la actitud que tiene ella en algunas ocasiones, después del gran acercamiento que están teniendo las últimas semanas.

"Noto que, muchas veces, dependes mucho de lo que te puedo decir yo, si estamos un poco así... tú ya te pones mal y eso a mí me agobia. Yo no quiero que porque yo te diga algo que te molesta tú te pongas mal, yo siento muchas veces que cuando te trato de comunicar algo a ti te duele y eso a mí me da angustia", le confesaba Manu a Laura en el jardín.

Laura aseguraba que no está rara porque le comunique algo: "Llevamos cuatro días así, llevamos un mes y medio comunicándonos un montón de cosas. Siempre hemos sabido hablar". Y Manu continuaba diciéndole lo que ha pensado estos días: "Siento que cuando intentamos hablar tú resoplas o te vas, tú no me miras, te frustras. Es un cúmulo de cosas, siento que me frustro yo mismo que al pensar que te digo algo y ya va a pasar, voy condicionado". El que asegura que quiere hablar de esto para poder arreglarlo.

Ella le recriminaba que lleva cuatro días raro: "Estás distante y voy todo el rato detrás". Algo que él negaba y le quería explicar su actitud: "Que estuve más serio no significa que yo esté mal contigo, tengo mis pensamientos en mi cabeza y no te tienes que llevar que es contra ti. No te tienes que agobiar".

Y, Manu, le quería dar ejemplos sobre esto: "Sabes que me gusta dormir contigo, pero descanso mejor solo. Que me despierten me causa agobio, pero intenté hablarte lo mejor posible, el tono fue normal y tranquilo". "No te quería despertar, quería dormir contigo", le decía ella y él explicaba que, por esto, no entendía que ella estuviera rara por la mañana.

"Creo que es algo importante dormir juntos, nos estamos conociendo", respondía ella, lo que le hacía reaccionar a Manu: "Podemos intentarlo porque quiero hacerlo por ti". Pero no llegaban a un entendimiento que terminaba entre reproches entre ellos.

Pero ella volvía a recalcar que la solución es no dormir juntos: "¿Puedes entender que me duele cuando me dices que me vaya a mi cama?". Y él quería dejar claro que esta conversación es para arreglar esto y dejarle claro que va a hacerlo por ella: "¿No te das cuenta que lo hago porque pienso que no importa porque me lo dijiste? Te estoy diciendo que te entiendo. Yo prefiero dormir solo por el tema de descanso, pero me gusta estar contigo. Quiero hacerlo porque para ti es importante".

Lo que ha querido dejarle claro Manu es que no tiene que tomar todo lo que haga él tan a lo personal y que quiere estar bien con ella. Pero ella le reprochaba algo: "Desde hace cuatro días, ¿cuántos besos me has dado?". Algo que él dudaba: "Unos pocos, ¿no?"

Laura insistía que no le ve igual desde hace unos días: "No te veo tan cercano como antes, te noto distante desde hace cuatro dias y no soy la única que lo ha visto porque me lo han dicho". "Eso no es así", decía un Manu rotundo, que no entendía esto: "Siempre me echas la carga a mí, yo también siento cosas y no te las digo así, yo te entiendo a ti".

