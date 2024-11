Laura se derrumba al descubrir que Manu es el expulsado y hace una petición a Jorge Javier: "No le deis mucha caña"

La audiencia ha decidido que Nerea ganara el duelo frente a Manu

Laura no ha podido evitar las lágrimas al descubrir que se separaba de él una vez más

Nerea, destrozada al ver sus discusiones con Luis en el 'cine', se reencuentra con su suegra: "Si seguís, tenéis que buscar ayuda"

Tras la triple salvación del pasado martes, la expulsión quedaba en duelo. Manu o Nerea. Uno de los dos iba a poner punto final a su paso por 'Gran Hermano'. Y, en cualquier caso, una de las parejas del programa iba a separarse.

Aunque en un principio la lista de nominados fue bastante amplia, Óscar se libraba de la nominación el pasado domingo después de que Daniela decidiera salvarle utilizando su poder como 'Superbigbro'. A él se sumaron Luis, Daniela y Jorge, que fueron los protagonistas de la triple salvación del martes, esta vez en manos de la audiencia.

Después de que Manu y Nerea se despidieran de Laura y Luis respectivamente, ambos ponían rumbo a la sala de expulsión. Allí les esperaba Jorge Javier para transmitirles la decisión de los espectadores. Mientras tanto, Laura y Luis veían el momento en directo desde el pantallón del salón.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Manu!". Al momento, Laura se derrumbaba y comenzaba a llorar. Manu y Nerea se abrazaban: "Lo siento de verdad", le decía ella. "Es que no me lo creo, estoy temblando. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado. Voy a seguir con una sonrisa, lo voy a dar todo, voy a corregir mis errores. Voy a seguir adelante con todo", agradecía.

Manu, tras su expulsión: "Quiero verla feliz"

Una vez Nerea había abandonado la sala de expulsión, Jorge Javier le anunciaba a Manu que dejaba "un corazón destrozado": "Es complicado abandonar ahora tal y como estaba la cosa con Laura, pero es lo que hay".

El presentador le preguntaba entonces si sabía por qué estaba fuera: "No hay duda de que estoy fuera por no haber sabido gestionar este conflicto interno que tenía en mi cabeza. No ha sido por convivencia, ni por forma de ser".

Para terminar, el DJ aprovechaba para mandarle un mensaje a Laura: "Quiero verla más feiz que nunca, sabe que la espero fuera. Quiero verla sonreír, apoyarse en la gente que la quiere. Que vaya a por todas y siga mejorando y demostrando lo que vale día a día".

Laura se derrumba con su salida

Pasaban los minutos y Laura no podía parar de llorar: "Se fue de la casa pero no de mi vida", le explicaba a Jorge Javier. "No le vayais a dar mucha caña, Jorge", le pedía al presentador. "Sé un poquito más suave. Pienso que le vas a decir que la ha cagado, pero puedes decírselo de una manera más sutil", insistía.