La guerra por coger el teléfono para hablar con un familiar acaba con Laura llorando con hielo en la rodilla: “Qué brutos sois"

"Hoy cumplís 50 días en 'Gran Hermano'. Es muy duro estar tanto tiempo sin hablar con vuestros seres queridos. Ese teléfono será la clave. Tiene línea directa con vuestros familiares. Sonará una sola vez, el primero que lo descuelgue será el único que hablará con su ser querido . No hay contraprestación", ha anunciado el presentador.

En la siguiente conexión con la casa, tan solo siete concursantes permanecían alrededor del teléfono. Algunos habían tomado la decisión de no luchar por esa llamada y ceder el privilegio a otros. Pero los que aún quedaban, iban a darlo todo por conseguir unas palabras del exterior.

Aunque todos se han levantado después de caer el suelo, Laura ha quedado tendida y pronto ha empezado a llorar doliéndose de la rodilla. Sus compañeros le han ayudado a levantarse y le han traído un poco de hielo. “Estoy jodida. El dolor me da igual ahora mismo, yo necesitaba hablar con mi hermana. Me he hecho daño en las dos rodillas y en la espalda”, le ha contado a Jorge.