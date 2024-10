Javi aclara el verdadero motivo de abandonar 'GH' y desvela cuál fue su punto de inflexión: "La decisión la tomamos Vanessa y yo"

Javi ha dado su versión tras su salida el pasado jueves condicionada por la propuesta que le hizo su mujer

Los colaboradores se muestran contundentes con Javi y su relación con Vanessa: "Estaba deseando concursar sola, porque tú la apagabas"

La calle juzga la relación entre Javier y Vanessa: "Está rota y destruida"

Javi entraba al plató de 'Gran Hermano' durante la gala de este jueves con el rostro feliz y sonriente. De hecho, era recibido como un auténtico héroe. Un recibimiento que daba voz a gran parte de la audiencia y del exterior, puesto que las críticas que ha recibido Vanessa tras la petición que le hizo a Javi al salir expulsada han sido muchísimas. Pero Javi se mostraba seguro de haber tomado la decisión de salir él también y no parecía arrepentirse en ningún momento.

Ion Aramendi se sinceraba: "A mí me da pena verte aquí". Pero Javi, tras señalar que a él no le daba pena, aseguraba lo siguiente: "Estaba muy a gusto en la casa y me gustaría haber vivido la experiencia hasta el final, pero una vez he salido, me compensa. Han sido muchas cosas". El presentador no tardaba en ir al grano: "La decisión de abandonar, ¿la tomas tú o la toma Vanessa". "La tomamos los dos", respondía Javi.

El punto de inflexión para Javi

Javi argumentaba esto achacando su decisión a un vídeo que le puso el programa de su hija cuando todavía era concursante de 'GH': "Lo dije en la casa. Desde el día que me enviaron el vídeo de la niña, yo me quedé rayado". Además, aseguraba que su hija se suele reír siempre y en ese vídeo la vio "seria y un poco triste". Esto último se lo dijo a Vanessa en la casa. Un punto de inflexión para Javi quizás clave a la hora de tomar la decisión que tomaría posteriormente.

Ion Aramendi reconocía que el jueves se quedo chafado: "Nadie entendió que ella no dejara que tú cumplieras tu sueño de vivir 'Gran Hermano' y que tú tampoco lo defendieras. ¿Por qué no peleas por tu sueño?". Javi explicaba que ese sueño se cumplió (y se ha cumplido) gracias a Vanessa, que le cogió de la mano y le animó a presentarse al casting del reality. Pero Ion se mostraba tajante: "Estabas salvándote con porcentajes seguramente bajos. ¿Qué coño haces aquí?". "Estoy aquí porque mi mujer me necesita", decía Javi.

"No puede ser una relación dependiente emocional", añadía Aramendi. Pero Javier lo veía como un "momento de necesidad". El programa le ponía a Javi imágenes que no había visto de Vanessa en donde dejaba claro lo insegura que se sentía a veces en la casa en su matrimonio, dudando en muchas ocasiones de si realmente le hacía feliz o no. Y asegurando en más de una ocasión que le faltaban las cosas más importantes para ella. Pero desde el plató, Javi achacaba estos actos como "auténticas pataletas de niña pequeña".

Los colaboradores, contundentes

Marta Peñate interrumpía a Javi después de que este argumentase las inseguridades que sentía Vanessa en la casa con que él demuestra el amor de otra manera: "Ella ha hablado de conformarse. ¿Sabes qué? No deberías conformarte tú con Vanessa, que te cohíbe". Y le pedía que dijera algún acto de amor que ha hecho Vanessa por él: "¿Crees que es un acto de amor pedirte que abandones el concurso?".